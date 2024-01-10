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Предпринимателей просят оценить условия ведения бизнеса в Удмуртии

17:12, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Предпринимателей просят оценить условия ведения бизнеса в Удмуртии
17:12, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес
Фото: Firmbee.com на Unsplash
66
0

Опрос проводится анонимно.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проводится опрос (18+) среди предпринимателей на предмет оценки условий ведения бизнеса в республике. Об этом сообщил руководитель общественной организации УРОО «Предприниматели Удмуртии» Александр Бабушкин.

Это ежегодный сбор мнений среди представителей удмуртского бизнеса и проводится он уже восьмой раз, что позволяет проследить динамику таких показателей, как налоговые и неналоговые нагрузки, уровень прибыльности и т. д.

Опрос проводится анонимно. Пройти его можно по ссылке

 

17:12, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес