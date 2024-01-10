Предпринимателей просят оценить условия ведения бизнеса в Удмуртии

Опрос проводится анонимно.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проводится опрос (18+) среди предпринимателей на предмет оценки условий ведения бизнеса в республике. Об этом сообщил руководитель общественной организации УРОО «Предприниматели Удмуртии» Александр Бабушкин.
Это ежегодный сбор мнений среди представителей удмуртского бизнеса и проводится он уже восьмой раз, что позволяет проследить динамику таких показателей, как налоговые и неналоговые нагрузки, уровень прибыльности и т. д.
Опрос проводится анонимно. Пройти его можно по ссылке.