Предпринимателей просят оценить условия ведения бизнеса в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проводится опрос (18+) среди предпринимателей на предмет оценки условий ведения бизнеса в республике. Об этом сообщил руководитель общественной организации УРОО «Предприниматели Удмуртии» Александр Бабушкин.

Это ежегодный сбор мнений среди представителей удмуртского бизнеса и проводится он уже восьмой раз, что позволяет проследить динамику таких показателей, как налоговые и неналоговые нагрузки, уровень прибыльности и т. д.

Опрос проводится анонимно. Пройти его можно по ссылке.