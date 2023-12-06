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За проявленную в боях СВО отвагу уроженца Ярского района посмертно представили к Правительственной награде

10:45, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За проявленную в боях СВО отвагу уроженца Ярского района посмертно представили к Правительственной награде
10:45, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#похороны\n#награда
Фото: vk.com (Александр Старцев)
138
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Похороны рядового прошли 5 декабря.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе простились с местным жителем Игорем Плеховым, погибшим во время проведения спецоперации. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Александр Старцев. 

Похороны рядового со всеми воинскими почестями прошли 5 декабря. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, которые Игорь Плехов проявил при исполнении воинского долга, его посмертно представили к Правительственной награде.

«Весь район разделяет эту невосполнимую утрату. Это наше общее горе и от имени всех жителей Ярского района выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Игоря Владимировича. Светлая память защитнику Отечества», — заявил Александр Старцев.

Также соболезнования родственникам погибшего выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Помощь семье рядового оказывается в полном объеме. 

10:45, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#похороны\n#награда