За проявленную в боях СВО отвагу уроженца Ярского района посмертно представили к Правительственной награде

Яр. Удмуртия. В Ярском районе простились с местным жителем Игорем Плеховым, погибшим во время проведения спецоперации. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Александр Старцев.

Похороны рядового со всеми воинскими почестями прошли 5 декабря. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, которые Игорь Плехов проявил при исполнении воинского долга, его посмертно представили к Правительственной награде.

«Весь район разделяет эту невосполнимую утрату. Это наше общее горе и от имени всех жителей Ярского района выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Игоря Владимировича. Светлая память защитнику Отечества», — заявил Александр Старцев.

Также соболезнования родственникам погибшего выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Помощь семье рядового оказывается в полном объеме.