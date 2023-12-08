Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Погибшего на СВО уроженца Ярского района посмертно представили к ордену Мужества

16:15, 08 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Погибшего на СВО уроженца Ярского района посмертно представили к ордену Мужества
16:15, 08 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#похороны\n#спецоперация\n#награда
Фото: vk.com (Александр Старцев)
177
0

Прощание с бойцом прошло 8 декабря.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе простились с погибшим на СВО бойцом Артёмом Ярославцевым. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Ярского района Александр Старцев. 

Похороны прошли 8 декабря. Александр Старцев отметил, что погибший был отзывчивым, добрым, жизнерадостным, дружелюбным и трудолюбивым. 

За проявленные в боях мужество и героизм Артёма Ярославцева посмертно наградили орденом Мужества. 

Глава Ярского района и глава Удмуртии Александр Бречалов выразили соболезнования родным и близким погибшего. Помощь его семье оказывается в полном объеме. 

16:15, 08 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#похороны\n#спецоперация\n#награда