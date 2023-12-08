Погибшего на СВО уроженца Ярского района посмертно представили к ордену Мужества

Яр. Удмуртия. В Ярском районе простились с погибшим на СВО бойцом Артёмом Ярославцевым. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Ярского района Александр Старцев.

Похороны прошли 8 декабря. Александр Старцев отметил, что погибший был отзывчивым, добрым, жизнерадостным, дружелюбным и трудолюбивым.

За проявленные в боях мужество и героизм Артёма Ярославцева посмертно наградили орденом Мужества.

Глава Ярского района и глава Удмуртии Александр Бречалов выразили соболезнования родным и близким погибшего. Помощь его семье оказывается в полном объеме.