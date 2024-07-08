За служение в зоне СВО священника из Вавожского района наградили Орденом благоверного князя Димитрия Донского

Вавож. Удмуртия. Священника из Вавожского района Вадима Боталова наградили Орденом благоверного князя Димитрия Донского. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Вадим Боталов является клириком храма святителя Николая Чудотворца села Вавож. Он уже три раза ездил в зону спецоперации. В двух случаях Вадим Боталов приезжал для окормления военнослужащих Удмуртского полка имени Михаила Калашникова. Вместе с военнослужащими он месяцами жил в блиндажах, совершал Таинства Крещения, Покаяния и Евхаристии.

Священник до сих пор переписывается с военнослужащими и каждый день молится об их здравии. Помимо этого, четыре раза в неделю он проводит молебен о воинах. После всего командование полка ходатайствовало перед Святейшим Патриархом о награждении Вадима Боталова Орденом благоверного князя Димитрия Донского. Напомним, что военный комиссар Удмуртии также выразил священнику слова благодарности за деятельность в зоне СВО.

В результате за несение пастырского служения в военных условиях Его Высокопреосвященство наградил иерея Вадима Боталова правом ношения наперсного креста золотого цвета. 7 июля митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин вручил клирику храма священнику Вадиму Боталову Орден благоверного князя Димитрия Донского.

«Когда тебя награждают, надо понимать, что нужно продолжать путь. Тем более специальная военная операция ещё не закончилась. А в моей миссии важно, чтобы военнослужащие почувствовали внутри прикосновение Божие. Вокруг всегда опасность, солдаты встречаются лицом к лицу со смертью. Я поставлен помогать им обрести спокойствие и твёрдость духа», — прокомментировал отец Вадим.

Напомним, что 18 июля 2023 года Патриарх Кирилл наградил Митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина Орденом благоверного князя Димитрия Донского II степени.