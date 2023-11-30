Александру Бречалову в Кремле вручили орден Дружбы

Москва. Главе Удмуртии Александру Бречаловау вручили орден Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Орден Дружбы является государственной наградой России, которую учредили в в 1994 году. Его вручают за особые заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами. Помимо этого награда становится итогом плодотворной работы по сближению наций и народностей и популяризации культурного и исторического наследия России. Также засчитываются успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Напомним, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина о награждении Александра Бречалова госнаградой опубликовали 9 августа 2023 года. Главе Удмуртии присудили орден за большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

29 ноября в Екатерининском зале Кремлевской Резиденции Президента России первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил Александру Бречалову его награду.

Напомним, что в 2018 Владимир Путин наградил орденом Дружбы фигуристку из Ижевска Алину Загитову. Спортсменка получила государственную награду после первого места на Олимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане.

Также в 2018 году орденом отметили четырехкратную олимпийскую чемпионку, девятикратную чемпионку мира, 39-ти кратную чемпионку Советского Союза, лыжницу из Удмуртии Галину Кулакову.

Помимо спортсменов орден Дружбы имел удмуртский учёный Кузьма Иванович Куликов. Главный научный сотрудник Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук скончался в возрасте 85 лет в марте 2023 года.