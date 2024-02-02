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Бойца СВО из Алнашского района наградили медалью «За отвагу»

17:30, 02 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Бойца СВО из Алнашского района наградили медалью «За отвагу»
17:30, 02 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
368
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#СВО\n#награда
Фото: vk.com (Алексей Семенов)
368
0

Будучи раненым, мужчина помог товарищам уйти из-под обстрела.

Алнаши. Удмуртия. Служащему на СВО уроженцу Алнашского района присвоили государственную награду. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Алексей Семенов. 

Дмитрий служил по контракту ещё до спецоперации. С начала СВО он получил позывной «Сивый» и стал работать артиллеристом в ракетных войсках. 

Осенью 2023 года во время задания Дмитрий с товарищами попали под обстрел. Боец получил ранение, но не оставил коллег и вытащил их из-под огня с поля боя. Командование отметило героический поступок молодого человека и ему присвоили медаль «За отвагу».

«Я, конечно, всегда переживаю за сына. Жив ли, не ранен ли. Очень обрадовалась награде и горжусь сыном! Он настоящий боец и мой герой», — поделилась мама Дмитрия. 

17:30, 02 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
368
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#СВО\n#награда