Бойца СВО из Алнашского района наградили медалью «За отвагу»

Алнаши. Удмуртия. Служащему на СВО уроженцу Алнашского района присвоили государственную награду. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Алексей Семенов.

Дмитрий служил по контракту ещё до спецоперации. С начала СВО он получил позывной «Сивый» и стал работать артиллеристом в ракетных войсках.

Осенью 2023 года во время задания Дмитрий с товарищами попали под обстрел. Боец получил ранение, но не оставил коллег и вытащил их из-под огня с поля боя. Командование отметило героический поступок молодого человека и ему присвоили медаль «За отвагу».

«Я, конечно, всегда переживаю за сына. Жив ли, не ранен ли. Очень обрадовалась награде и горжусь сыном! Он настоящий боец и мой герой», — поделилась мама Дмитрия.