Балезинский район простился с погибшим в ходе спецоперации земляком

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе простились с погибшим в зоне СВО местным жителем. Об этом сообщил глава района Юрий Новойдарский на своей странице «ВКонтакте».

За мужество, отвагу и самоотверженность Александра Максимова указом президента представили к государственной награде.

Похороны бойца прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье оказывается в полном объёме.

«Приношу глубокие соболезнования родственникам, близким и товарищам Александра Владимировича Максимова. Вечная память и вечная слава», — написал Юрий Новойдарский.