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Балезинский район простился с погибшим в ходе спецоперации земляком

17:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Балезинский район простился с погибшим в ходе спецоперации земляком
17:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
8
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#прощание\n#Балезинский район\n#СВО\n#награда
Фото: unsplash.com (David Tomaseti)
8
0

Александр Максимов представлен к государственной награде.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе простились с погибшим в зоне СВО местным жителем. Об этом сообщил глава района Юрий Новойдарский на своей странице «ВКонтакте».

За мужество, отвагу и самоотверженность Александра Максимова указом президента представили к государственной награде.

Похороны бойца прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего.  Помощь семье оказывается в полном объёме.

«Приношу глубокие соболезнования родственникам, близким и товарищам Александра Владимировича Максимова. Вечная память и вечная слава», — написал Юрий Новойдарский.

17:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
8
0
#прощание\n#Балезинский район\n#СВО\n#награда