Казака из Удмуртии наградили за сбитый беспилотник в зоне СВО

Ижевск. Удмуртия. Удмуртскому казаку вручили медаль за сбитый беспилотник в зоне спецоперации. Об этом сообщает Миннац Удмуртии.

Окружной атаман Верхнекамского отдельного окружного казачьего общества Григорий Гусаров вручил Павлу Устюгову медаль «За усердие в службе». Казак из стрелкового оружия сбил беспилотник, находящийся вблизи местоположения российских бойцов.

На церемонии вручения награды присутствовали казаки и семья Павла Устюгова. Замминистра национальной политики Удмуртии Людмила Соковикова поблагодарила бойца за отличную службу.

После этого сотрудники министерства обсудили дальнейшие планы с представителями казачьего общества.