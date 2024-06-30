Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

Казака из Удмуртии наградили за сбитый беспилотник в зоне СВО

10:10, 30 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Казака из Удмуртии наградили за сбитый беспилотник в зоне СВО
10:10, 30 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
288
0
#Миннац УР\n#награда\n#СВО\n#казаки\n#беспилотники
Фото: министерство по национальной политике Удмуртии
288
0

Медаль вручал атаман Верхнекамского отдельного окружного казачьего общества.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртскому казаку вручили медаль за сбитый беспилотник в зоне спецоперации. Об этом сообщает Миннац Удмуртии.

Окружной атаман Верхнекамского отдельного окружного казачьего общества Григорий Гусаров вручил Павлу Устюгову медаль «За усердие в службе». Казак из стрелкового оружия сбил беспилотник, находящийся вблизи местоположения российских бойцов.

На церемонии вручения награды присутствовали казаки и семья Павла Устюгова. Замминистра национальной политики Удмуртии Людмила Соковикова поблагодарила бойца за отличную службу.

После этого сотрудники министерства обсудили дальнейшие планы с представителями казачьего общества.

10:10, 30 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
288
0
#Миннац УР\n#награда\n#СВО\n#казаки\n#беспилотники