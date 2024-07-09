В Ижевске 13 семей получили медаль «За любовь и верность»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8 июля 13 семьям-долгожителям вручили медаль «За любовь и верность». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Данная общественная награда является одним из символов Дня любви, семьи и верности. Её получают супружеские пары, которые прожили в браке 25 лет и больше. Отмечается, что за все годы брака супруги только развивают и укрепляют семейные ценности.

Торжественная церемония прошла на ротонде в Летнем саду имени Максима Горького. Медали вручили: Александру и Наталье Соковиковым, Владиславу и Лилии Третьяковым, Дмитрию и Елене Рассомахиным, Наталье и Михаилу Степановым, Юрию и Галине Томиным, Алексею и Ольге Петровым, Сергею и Марьям Чукашовым, Ивану и Светлане Берестовым, Олегу и Ирине Сафиным, Валерию и Татьяне Кузьминым, Сергею и Галине Кондратьевым, Геннадию и Галине Шиляевым и Николаю и Шейфе Якушевым-Балтянским.

«Вы и ваши семьи — истинный пример верности, преданности и надежности. Пример для подражания ваших детей, внуков, правнуков и всех нас. Именно эти качества формируют традиционные семейные ценности нашей страны, передаваясь из поколения в поколение. Берегите и храните друг друга долгие-долгие годы», — поздравил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Все пары поставили подписи в Книге почетных семей Ижевска.