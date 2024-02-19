Ижевскому механическому заводу вручили памятный знак «Знаменитый конструктор стрелкового оружия Е. Ф. Драгунов»

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод (ИМЗ) получил памятный знак «Знаменитый конструктор стрелкового оружия Е. Ф. Драгунов». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Коллектив предприятия наградили за достижения в области проектирования и производства спортивного оружия. Завод разрабатывает и производит спортивное оружие с 1949 года. Также ИМЗ уже более 10 лет поддерживает турнир памяти Е. Ф. Драгунова, который сейчас проходит в Глазове. Предприятие даже изготовило памятные кубки для победителей Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе.

Памятный знак вручили представителю завода, конструктору Владимиру Ярыгину на открытии соревнований.

«Эта награда по праву заслужена коллективом ИМЗ: несколько десятилетий ижевские конструкторы разрабатывали оружие высоких спортивных достижений. Ведущие советские и российские спортсмены с оружием Ижмеха приносили нашей стране победы на международных соревнованиях и Олимпийских играх», — отметил Владимир Ярыгин.