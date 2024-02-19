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Ижевскому механическому заводу вручили памятный знак «Знаменитый конструктор стрелкового оружия Е. Ф. Драгунов»

15:30, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевскому механическому заводу вручили памятный знак «Знаменитый конструктор стрелкового оружия Е. Ф. Драгунов»
15:30, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский механический завод\n#награда
Фото: пресс-служба концерна «Калашников»
149
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Наградой отметили заслуги коллектива в области производства спортивного оружия.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод (ИМЗ) получил памятный знак «Знаменитый конструктор стрелкового оружия Е. Ф. Драгунов». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников». 

Коллектив предприятия наградили за достижения в области проектирования и производства спортивного оружия. Завод разрабатывает и производит спортивное оружие с 1949 года. Также ИМЗ уже более 10 лет поддерживает турнир памяти Е. Ф. Драгунова, который сейчас проходит в Глазове. Предприятие даже изготовило памятные кубки для победителей Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе. 

Памятный знак вручили представителю завода, конструктору Владимиру Ярыгину на открытии соревнований.

«Эта награда по праву заслужена коллективом ИМЗ: несколько десятилетий ижевские конструкторы разрабатывали оружие высоких спортивных достижений. Ведущие советские и российские спортсмены с оружием Ижмеха приносили нашей стране победы на международных соревнованиях и Олимпийских играх», — отметил Владимир Ярыгин. 

15:30, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский механический завод\n#награда