Военнослужащего из Удмуртии наградили Георгиевским крестом

Сюмси. Удмуртия. Стало известно, что военнослужащий из Удмуртии в ходе проведения специальной военной операции был награждён Георгиевским крестом. Об этом сообщает пресс-служба Сюмсинского района Удмуртии.

Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и участвовал в боях с ВСУ, в ходе которых был ранен. Пройдя курс лечения и отдохнув в отпуске, военнослужащий вернулся к своим боевым товарищам.

В апреле боец был награждён медалью За отвагу и Георгиевским крестом IV степени.

Напомним, Георгиевским Крестом награждаются солдаты, матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы за подвиги и отличия в боях по защите Отечества и на территории других стран при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности.