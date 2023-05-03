Жители Удмуртии могут принять участие в высадке 23 тысяч елей в «Саду памяти» у села Яган

Малая Пурга. Удмуртия. В рамках акции «Сад памяти» в Малопургинском районе Удмуртии будет высажено 23 тысячи елей. Помощь в создании будущего сада могут оказать жители республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Республика присоединилась к акции с самого начала лесовосстановительного сезона. Аллеи памяти и единичные деревья в честь героев семьи появились в 45 точках на карте республики. 12 мая появится ещё одна — в лесничестве у села Яган в Малопургинском районе, где будет высажен целый лес из 23 тысяч саженцев ели. Площадь будущего сада составит 5,8 га.

Все желающие смогут присоединиться и помощь в разбивке «Сада памяти». До места будет организован транспорт. Сбор 12 мая в 09:00 по адресу: улица Карла Маркса, 431а. Требуется запись по ссылке на сайте ДОБРО.РФ.