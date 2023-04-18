За психологическое давление на задолжавшую жительницу Удмуртии банк выплатит штраф

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии банк заплатит штраф за психологическое давление на должника. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

В управление с жалобой на действия банка обратилась жительница региона. Она сообщила, что из-за задолженности ей звонят сотрудники кредитной организации и запугивают судебными приставами и принудительным взысканием долга.

Во время административного расследования специалисты изучили аудиозаписи телефонных переговоров и установили, что сотрудники банка давили на должницу. Они заверяли, что при неуплате задолженности ее счета будут арестованы, имущество продано, а также ей временно запретят выезжать. Таким образом банк искажал принципы исполнительного производства и вводил человека в заблуждение.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП России («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). Суд приговорил банк к выплате штрафа на сумму 60 тыс. рублей.