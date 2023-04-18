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За психологическое давление на задолжавшую жительницу Удмуртии банк выплатит штраф

15:50, 18 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За психологическое давление на задолжавшую жительницу Удмуртии банк выплатит штраф
15:50, 18 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
334
0
#Удмуртия\n#приставы\n#банк\n#угрозы\n#штрафы
Фото: unsplash.com (Clay Banks)
334
0

Женщине угрожали арестовать счета и продать ее имущество.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии банк заплатит штраф за психологическое давление на должника. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии. 

В управление с жалобой на действия банка обратилась жительница региона. Она сообщила, что из-за задолженности ей звонят сотрудники кредитной организации и запугивают судебными приставами и принудительным взысканием долга. 

Во время административного расследования специалисты изучили аудиозаписи телефонных переговоров и установили, что сотрудники банка давили на должницу. Они заверяли, что при неуплате задолженности ее счета будут арестованы, имущество продано, а также ей временно запретят выезжать. Таким образом банк искажал принципы исполнительного производства и вводил человека в заблуждение. 

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП России («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). Суд приговорил банк к выплате штрафа на сумму 60 тыс. рублей. 

15:50, 18 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
334
0
#Удмуртия\n#приставы\n#банк\n#угрозы\n#штрафы