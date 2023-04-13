Жители Ижевска назвали «самую скучную работу»

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска назвали профессии, в которых чаще всего страдают от синдрома хронической скуки. Результатами опроса поделился портал по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. С 30 марта по 4 апреля в опросе приняли участие представители экономически активного населения города.

По мнению ижевчан, самая скучная работа — у охранников (их назвали 17% опрошенных), бухгалтеров (12%) и продавцов (10%). Сами охранники и продавцы действительно довольно часто жалуются на то, что испытывают скуку ежедневно (15 и 14% соответственно). Но большинство бухгалтеров, напротив, не скучает никогда (69%): «То отчёты, то проверки — некогда скучать!»

Унылой и беспросветной ежедневная работа кажется 13% операторов кол-центров, 15% сисадминов, каждому пятому офис-менеджеру.

Больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, — учителя (70%), воспитатели детсадов (64%) и врачи (50%).

Никогда не скучающих на работе среди женщин больше, чем среди мужчин (59 и 42% соответственно). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кому некогда скучать: 21% среди молодёжи до 24 лет и 55% среди горожан в возрасте старше 45 лет.