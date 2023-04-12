В Ижевске проверили больше половины гарантийных дорог

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается проверка состояния дорог, отремонтированных в 2019-2022 годах. Всего в списке 77 объектов, сообщает пресс-служба администрации города.

Осмотр дорог стартовал 3 апреля и продолжится до середины мая. Техническая комиссия в составе представителей службы благоустройства, подрядчиков, стройконтроля и общественников проверяет каждый объект по три раза, то есть каждые две недели.

На данный момент проверено состояние 41 участка дорог. Большая часть выявленных дефектов — продольно-поперечные трещины, повреждения швов на стыках дорожного полотна. Выбоин не обнаружено.

Обнаруженные неполадки подрядчики устранят за свой счёт до конца мая. К работе дорожники приступят, как только среднесуточная температура установится на уровне +10 градусов с влажностью до 80%.

После завершения проверок автомобильных дорог, комиссия переключится на тротуары, отремонтированные по программе «Пешеходный Ижевск», общественные пространства и дворы.