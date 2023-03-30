В школе №68 Ижевска открыли памятный стенд участнику спецоперации

Ижевск. Удмуртия. В школе №68 Ижевска открыли стенд в память о погибшем в ходе спецоперации старшем лейтенанте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В октябре 2022 года Михаил Кузьмин попал под минометный огонь противника, двигаясь на БТР в составе колонны. Посмертно бойца наградили орденом Мужества.

Кроме того, за время своей военной службы старший лейтенант получил знак отличия «За службу на Кавказе» и медаль «Участнику миротворческой операции в Нагорном Карабахе».

«Мы должны знать своих героев, а подобные проекты помогают нам в этом важном и ответственном деле», — говорят педагоги и ученики школы №68.

Напомним, ранее памятный стенд появился в школе №57.