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В школе №68 Ижевска открыли памятный стенд участнику спецоперации

11:45, 30 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В школе №68 Ижевска открыли памятный стенд участнику спецоперации
11:45, 30 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация\n#СВО\n#память
Фото: пресс-служба Ижевска
58
0

Михаил Кузьмин погиб в октябре 2022 года при минометном обстреле.

Ижевск. Удмуртия. В школе №68 Ижевска открыли стенд в память о погибшем в ходе спецоперации старшем лейтенанте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В октябре 2022 года Михаил Кузьмин попал под минометный огонь противника, двигаясь на БТР в составе колонны. Посмертно бойца наградили орденом Мужества.

Кроме того, за время своей военной службы старший лейтенант получил знак отличия «За службу на Кавказе» и медаль «Участнику миротворческой операции в Нагорном Карабахе».

«Мы должны знать своих героев, а подобные проекты помогают нам в этом важном и ответственном деле», — говорят педагоги и ученики школы №68. 

Напомним, ранее памятный стенд появился в школе №57. 

11:45, 30 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация\n#СВО\n#память