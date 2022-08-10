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Более 2 кг синтетических наркотиков изъяли у жителя Ижевска

14:50, 10 августа, 2022
Юрий Абашев
Более 2 кг синтетических наркотиков изъяли у жителя Ижевска
14:50, 10 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркотики
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Часть веществ задержанный успел разложить в тайниках на территории города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали оптово-розничного закладчика наркотических средств. Из оборота было изъято более 2 кг «синтетики», сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

34-летнего безработного, ранее судимого ижевчанина задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При досмотре стражи порядка обнаружили у него свёрток с синтетическим веществом. По месту жительства задержанного сотрудники УНК обнаружили ещё один свёрток с «синтетикой» массой 87 граммов. В квартире друга подозреваемого полицейские обнаружили коробку, в которой оказалось 1,4 кг аналогичного вещества.

В лесах Ижевска полицейские обнаружили оборудованные тайники, из которых изъяли в общей сложности более 500 граммов «синтетики».

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.  

14:50, 10 августа, 2022
Юрий Абашев
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркотики