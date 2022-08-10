Более 2 кг синтетических наркотиков изъяли у жителя Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали оптово-розничного закладчика наркотических средств. Из оборота было изъято более 2 кг «синтетики», сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

34-летнего безработного, ранее судимого ижевчанина задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При досмотре стражи порядка обнаружили у него свёрток с синтетическим веществом. По месту жительства задержанного сотрудники УНК обнаружили ещё один свёрток с «синтетикой» массой 87 граммов. В квартире друга подозреваемого полицейские обнаружили коробку, в которой оказалось 1,4 кг аналогичного вещества.

В лесах Ижевска полицейские обнаружили оборудованные тайники, из которых изъяли в общей сложности более 500 граммов «синтетики».

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.