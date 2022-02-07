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Итоги дня: дополнительные койки для ковид-пациентов в Удмуртии и увеличение финансирования нацпроектов

18:00, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
Итоги дня: дополнительные койки для ковид-пациентов в Удмуртии и увеличение финансирования нацпроектов
18:00, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#нацпроект\n#акселератор\n#ремонт дорог
Фото: Pixabay.com
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Главные новости понедельника.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1 863 жителей Удмуртии, 120 из них направлены на лечение в ковид-центры.

Кадры решают всё

В Удмуртии начался набор на первый в России акселератор для разработчиков мобильных игр. Для участников проведут лекции представители крупных компаний игровой индустрии. Обучение будет разделено на теорию и практику.

Больше коек

В Удмуртии с учётом прогноза по заболеваемости коронавирусом расширят коечный фонд для пациентов. Дополнительные 200 мест развернут на базе ижевской городской клинической больницы №8. В настоящий момент в республике действует 11 ковид-стационаров, где свободными остаются 190 койко-мест.

Воплощение нацпроектов

В 2022 году на реализацию нацпроектов в Удмуртии будет выделено 25 млрд рублей, более 10 млрд из которых поступят из федерального бюджета, 9,2 млрд — из внебюджетных источников и 5,5 млрд даст бюджет республики.

Поручение главы

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил увеличить число бригад скорой помощи в республике с имеющихся 14 до 24.

Больничный из дома

С понедельника, 7 февраля, в Удмуртии стало можно оформлять и закрывать больничные листы дистанционно. Сделано это для снижения нагрузки на медперсонал, и чтобы не образовывались очереди в больницах.

Теперь и мосты

В Удмуртии в 2022 году впервые по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» будут ремонтироваться мосты. В перечень на текущий год вошли пять сооружений.

18:00, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
5
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#нацпроект\n#акселератор\n#ремонт дорог