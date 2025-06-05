Ижевск. Удмуртия. В Ижевске летом начинаются масштабные ремонты трамвайных путей в разных частях города. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.

Всего в планах на 2025 год девять участков общей протяжённостью в пять километров.

Перекрёсток улиц Ленина и Халтурина (место поворота трамвая №5)

С 04:30 утра пятницы, 13 июня, до 04:00 утра понедельника, 16 июня, будет перекрыто движение транспорта на Ленина по полосе в сторону центра. Здесь планируют заменить 200 метров рельс.

Трамваи №10 и 12 на это время ходить не будут. Трамвай №5 пойдёт по другому маршруту: Огнеупорная – Карла Маркса – Центр.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Участок улицы Кирова от Пушкинской до Удмуртской

Здесь с 21:00 пятницы, 20 июня, до 04:50 понедельника, 23 июня, на Кирова будут сужены полосы движения автомобилей в оба направления, а также не будет разворота.

Изменятся маршруты трамваев:

- трамвай №2: Промышленная – Ленина – Центр.

- Трамвай №9: Московская – Карла Маркса – Центр – Ленина – Халтурина – Буммаш.

- Трамвай №7: закрыт.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Перекрёсток улиц Ленина и Халтурина (поворот трамвая №10)

С 22:00 четверга, 26 июня, до 05:00 понедельника, 30 июня, будет закрыто движение транспорта на Ленина по полосе в сторону центра. Трамваи №10, 11, 12 в это время ходить не будут. Трамвай №5 будет работать в обычном режиме, а на маршрут №4 выйдет больше трамваев.

Также будет организован дополнительный маршрут движения автобусов вдоль трамвайных путей: Ворошилова – 40 лет Победы – Ленина – Советская – остановка «Дворец спорта». Автобус будет двигаться с интервалом в 11 минут.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Участок улицы Карла Маркса от переулка Широкий до улицы Бородина

Самое длительное перекрытие дороги будет на участке улицы Карла Маркса. Работы займут 14 дней – с 7 по 20 июля. За это время здесь планируют заменить трамвайные рельсы, а также провести ремонт пешеходной эстакады.

В связи с этим изменятся и маршруты трамваев:

- трамваи №1, 2, 4 в это время ходить не будут;

- трамвай №9: Московская – Карла Маркса – Центр – Ленина – Халтурина – Буммаш;

- трамвай №10: Ворошилова – Ленина – Центр.

- трамвай №3: Московская – Центр – Ленина – Промышленная.

- увеличится количество трамваев №7 на маршруте.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Также в июле-августе планируют ремонтировать трамвайные пути ещё на пяти участках, однако точные даты пока не определены. Это участки:

- перекрёсток улиц Ленина и Совхозная;

- участок улицы Кирова от Карла Маркса до Монтажного техникума;

- участок на улице 4-я Подлесная;

- участок на улице Магистральной у депо;

- участок на улице Шишкина.



Фото: пресс-служба администрации Ижевска