Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид Налоговый вычет: вернуть своё Лонгрид

В Ижевске идет набор на первый в стране акселератор для разработчиков мобильных игр

12:30, 07 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В Ижевске идет набор на первый в стране акселератор для разработчиков мобильных игр
12:30, 07 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
427
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#игры\n#телефон\n#разработка\n#обучение
Фото: twenty20.com
427
0

С создателями лучших прототипов зарубежные партнеры заключат контракты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открылся набор на первый в России акселератор для разработчиков мобильных игр GameDev. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

По данным рейтинга Руссофт Ижевск входит в Топ-20 городов России по развитию IT-сообщества, а технические вузы города вошли в Топ-100 вузов мира по подготовке специалистов по математике и программированию.

«Именно поэтому мы хотим сформировать профильное сообщество в регионе для разработчиков игр, а также предоставить возможность IT-специалистам попробовать свои силы и реализоваться в направлении разработки игр. И конечно, помочь им выйти на зарубежные рынки», — поделился планами первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.

В акселераторе будет как теория, так и практика. Для участников проведут лекции спикеры компаний Kefir Games, Pixonic, G5 Games. Также обучение будут проводить и разработчики игр из Ижевской компании Krem.Digital. В 2020 году компания участвовали в экспортном акселераторе, а в 2021 году их игра за 3,5 месяца набрала 1,7 млн пользователей по всему миру.

После теоретического курса начнется подготовка своих проектов, которые потом можно будет отправить на тестирование к крупнейшим зарубежным издателям игр. Победят те компании, которые смогут создать прототип мобильной игры с лучшими техническими параметрами. С ними заключат контракты зарубежные партнеры.

Акселератор начнется 1 марта и будет длиться 3 месяца. Участвовать могут как компании Удмуртии, так и студенты от 18 лет. Заявку можно оформить на сайте Корпорации развития Удмуртии до 20 февраля.

Напомним, что в этом акселераторе планируется обучить не менее 40 специалистов.

12:30, 07 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
427
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#игры\n#телефон\n#разработка\n#обучение