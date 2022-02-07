В Ижевске идет набор на первый в стране акселератор для разработчиков мобильных игр

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открылся набор на первый в России акселератор для разработчиков мобильных игр GameDev. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

По данным рейтинга Руссофт Ижевск входит в Топ-20 городов России по развитию IT-сообщества, а технические вузы города вошли в Топ-100 вузов мира по подготовке специалистов по математике и программированию.

«Именно поэтому мы хотим сформировать профильное сообщество в регионе для разработчиков игр, а также предоставить возможность IT-специалистам попробовать свои силы и реализоваться в направлении разработки игр. И конечно, помочь им выйти на зарубежные рынки», — поделился планами первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.

В акселераторе будет как теория, так и практика. Для участников проведут лекции спикеры компаний Kefir Games, Pixonic, G5 Games. Также обучение будут проводить и разработчики игр из Ижевской компании Krem.Digital. В 2020 году компания участвовали в экспортном акселераторе, а в 2021 году их игра за 3,5 месяца набрала 1,7 млн пользователей по всему миру.

После теоретического курса начнется подготовка своих проектов, которые потом можно будет отправить на тестирование к крупнейшим зарубежным издателям игр. Победят те компании, которые смогут создать прототип мобильной игры с лучшими техническими параметрами. С ними заключат контракты зарубежные партнеры.

Акселератор начнется 1 марта и будет длиться 3 месяца. Участвовать могут как компании Удмуртии, так и студенты от 18 лет. Заявку можно оформить на сайте Корпорации развития Удмуртии до 20 февраля.

Напомним, что в этом акселераторе планируется обучить не менее 40 специалистов.