Там организовано реверсивное движение со светофором.
Игра. Удмуртия. В Игринском районе начали ремонтировать мост через реку Мокрушенка. Информацию опубликовало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.
Ремонтные работы ведутся на федеральной трассе «Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток». В этом месте организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.
Дорожники просят автомобилистов учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов движения.
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