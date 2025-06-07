Игра. Удмуртия. В Игринском районе начали ремонтировать мост через реку Мокрушенка. Информацию опубликовало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Ремонтные работы ведутся на федеральной трассе «Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток». В этом месте организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Дорожники просят автомобилистов учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов движения.