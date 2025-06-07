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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Игринском районе Удмуртии ремонтируют мост через реку Мокрушенка

16:59, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Игринском районе Удмуртии ремонтируют мост через реку Мокрушенка
16:59, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
144
0
#дороги Удмуртии\n#ремонт дорог\n#мост\n#ремонт мостов
Источник фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии
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Там организовано реверсивное движение со светофором.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе начали ремонтировать мост через реку Мокрушенка. Информацию опубликовало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. 

Ремонтные работы ведутся на федеральной трассе «Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток». В этом месте организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Дорожники просят автомобилистов учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов движения.

 

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16:59, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
144
0
#дороги Удмуртии\n#ремонт дорог\n#мост\n#ремонт мостов