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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске планируют отремонтировать участок объездной дороги у деревни Старое Михайловское

15:18, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске планируют отремонтировать участок объездной дороги у деревни Старое Михайловское
15:18, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: Удмуртавтодорстрой
253
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На эти цели выделено 3,4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В этот строительный сезон планируется отремонтировать участок ижевской объездной дороги возле деревни Старое Михайловское. Начат поиск подрядчика, сообщается на портале госзакупок.

Конкурс на подряд пройдёт 23 июня. Начальная цена контракта превышает 3,4 млн рублей. Ремонт коснётся участка объездной до перекрёстка с улицей Костромской.

Напомним, весной на объездной у Старого Михайловского чинили образовавшиеся «пучины»

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15:18, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
253
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог