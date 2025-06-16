Ижевск. Удмуртия. В этот строительный сезон планируется отремонтировать участок ижевской объездной дороги возле деревни Старое Михайловское. Начат поиск подрядчика, сообщается на портале госзакупок.

Конкурс на подряд пройдёт 23 июня. Начальная цена контракта превышает 3,4 млн рублей. Ремонт коснётся участка объездной до перекрёстка с улицей Костромской.

Напомним, весной на объездной у Старого Михайловского чинили образовавшиеся «пучины».