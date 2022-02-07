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В Удмуртии внедрили практику дистанционного оформления больничных листов

14:30, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии внедрили практику дистанционного оформления больничных листов
14:30, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
412
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус
Фото: Pixabay.com
412
0

Закрыть лист нетрудоспособности можно будет также не посещая больницу.

Ижевск. Удмуртия. С понедельника, 7 февраля, в Удмуртии стало можно оформлять больничные листы дистанционно. Об этом на аппаратном совещании при главе республики сообщила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Также дистанционно можно будет и закрыть лист нетрудоспособности. Напомним, что такая мера была анонсирована 4 февраля. Она внедряется для снижения нагрузки на медицинский персонал и во избежание образования очередей из больных людей в больницах республики.

Также для разграничения потоков пациентов в больницах Удмуртии начали проводить экспрес-тесты методом иммунохроматографического анализа.

14:30, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
412
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус