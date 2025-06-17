Нечкино. Удмуртия. В селе Нечкино, что в Сарапульском районе Удмуртии, завершился ремонт участка автодороги. Об этом в соцсетях сообщил глава района Айдар Шарафутдинов.

«В Нечкино завершился ремонт участка дороги улицы Азина в рамках программы самообложения граждан», — написал глава района.

Он напомнил, что сейчас уже можно подавать заявки по программе самообложения для участия в следующем году. Более подробную информацию можно узнать в территориальном отделе по месту жительства, либо в отделе инвестиционной деятельности администрации Сарапульского района по телефону: 8 (34147) 2-68-48.