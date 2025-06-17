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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В удмуртском селе Нечкино дорогу к пляжу отремонтировали по программе самообложения

11:10, 17 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В удмуртском селе Нечкино дорогу к пляжу отремонтировали по программе самообложения
11:10, 17 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
108
0
#Нечкино\n#Сарапульский район\n#ремонт дорог
Источник фото: администрация Сарапульского района УР
108
0

На месте грунтовки появился современный асфальт.

Нечкино. Удмуртия. В селе Нечкино, что в Сарапульском районе Удмуртии, завершился ремонт участка автодороги. Об этом в соцсетях сообщил глава района Айдар Шарафутдинов.

«В Нечкино завершился ремонт участка дороги улицы Азина в рамках программы самообложения граждан», — написал глава района.

Он напомнил, что сейчас уже можно подавать заявки по программе самообложения для участия в следующем году. Более подробную информацию можно узнать в территориальном отделе по месту жительства, либо в отделе инвестиционной деятельности администрации Сарапульского района по телефону: 8 (34147) 2-68-48.

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11:10, 17 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
108
0
#Нечкино\n#Сарапульский район\n#ремонт дорог