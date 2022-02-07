В Удмуртии расширят коечный фонд для больных коронавирусом

Ижевск. Удмуртия. Для нуждающихся в стационарном лечении больных коронавирусом в Удмуртии откроют дополнительные места. Об этом на аппаратном совещании у главы республики сообщила зампред регионального правительства Эльвира Пинчук.

По словам вице-премьера, сейчас в Удмуртии работает 11 ковид-стационаров, общий фонд специализированных отделений составляет 1 656 коек, из них 233 – для лечения детей. Свободными остаются 190 мест. С учетом роста заболеваемости с 7 февраля на базе ижевской городской клинической больницы №8 для инфицированных коронавирусом развернут 200 дополнительных коек.

По данным республиканского Минздрава, сейчас среди заболевших ковидом в Удмуртии в госпитализации нуждается около 5%. В прошедшую волну инфекции, которая пришлась на осень 2021 года, стационарное лечение требовалось каждому пятому пациенту.

Напомним, на утро 7 февраля в Удмуртии выявили более 1 800 заболевших коронавирусом. На данный момент лечение от ковида проходят свыше 34 тыс. жителей региона, из них более 1,4 тыс. — в стационарных условиях.