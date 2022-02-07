Глава Удмуртии поручил увеличить число бригад скорой помощи в республике

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил увеличить число бригад скорой помощи в республике с имеющихся 14 до 24. Сделал он это по окончании доклада вице-премьера республики Эльвиры Пинчук во время аппаратного совещания.

Также руководитель региона призвал продолжать совершенствовать работу кол-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить медицинскую помощь.

«Сейчас очень важна быстрая реакция кол-центра при работе с пациентами — его специалистам необходимо грамотно консультировать и оперативно отрабатывать звонки, чтобы наши жители не оставались один на один со своими проблемами. Безусловно, ситуация непростая, и надеюсь, что через пару недель мы выйдем на плато и ситуация начнёт стабилизироваться», — прокомментировал Александр Бречалов.

Напомним, с конца января из-за роста заболеваемости коронавирусом больницы Удмуртии перешли на семидневный режим работы. Для медицинской помощи амбулаторным пациентам в республике сформировали 113 выездных бригад.