Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался капитальный ремонт трамвайных путей на перекрёстке улиц Ленина и Халтурина. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ» в своих соцсетях.

Ремонт начался в ночь на субботу после окончания движения трамваев, он продлится до 04:00 утра понедельника, 16 июня. Всё это время будет перекрыто движение транспорта по полосе в сторону центра.

«На данный момент демонтированы часть путей до перекрëстка и старые бетонные плиты, в которых располагались рельсы. В настоящее время проводится фрезерование асфальта, который находился под плитами. Это необходимо для укладки нового балластового слоя и новой рельсошпальной решëтки. Всего на перекрёстке улиц Ленина и Халтурина будет заменено 125 метров одиночного пути», – говорится в сообщении.

Также трамваи №10 и №12 ходить не будут.

Трамвай №5 пойдёт по другому маршруту: Огнеупорная – Карла Маркса – Центр.

Трамвай №4: Сквер металлургов – Карла Маркса – Центр – Ленина – Орджоникидзе – Промышленная.

Напомним, в Ижевске в ближайшее время планируются масштабные перекрытия дорог из-за ремонта трамвайных путей.