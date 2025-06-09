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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане сообщили о провале на дороге около УдГУ

16:28, 09 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчане сообщили о провале на дороге около УдГУ
16:28, 09 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
157
0
#Ижевск\n#УдГУ\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Власти города направят письмо балансодержателю инженерных сетей для устранения дефекта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске должны устранить провал на дороге возле УдГУ. Об этом сообщает администрация города.

В комментариях на странице главы Ижевска Дмитрия Чистякова «ВКонтакте» ижевчане сообщили, что по улице Удмуртской в районе пешеходного перехода у второго корпуса Удмуртского госуниверситета появилась «яма-провал, уходящая куда-то вниз». 

«В адрес балансодержателя сетей инженерных коммуникаций будет направлено письмо с целью устранения провала», — ответили власти города.

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16:28, 09 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
157
0
#Ижевск\n#УдГУ\n#ремонт дорог