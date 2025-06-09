Ижевск. Удмуртия. В Ижевске должны устранить провал на дороге возле УдГУ. Об этом сообщает администрация города.

В комментариях на странице главы Ижевска Дмитрия Чистякова «ВКонтакте» ижевчане сообщили, что по улице Удмуртской в районе пешеходного перехода у второго корпуса Удмуртского госуниверситета появилась «яма-провал, уходящая куда-то вниз».

«В адрес балансодержателя сетей инженерных коммуникаций будет направлено письмо с целью устранения провала», — ответили власти города.