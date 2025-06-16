Воткинск. Удмуртия. Движение большегрузов ограничили на участке трассы Сарапул – Воткинск. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

С 18:00 16 июня до 23:59 30 июля от дороги Воткинск – Чайковский до поворота на село Перевозное ограничат движение большегрузов свыше 6 тонн. Данный участок трассы протяженностью 4,64 км отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Объезд возможен по региональным дорогам Ижевск – Воткинск и Воткинск – Чайковский.

«На участке в районе населенного пункта Нива подрядчик начнет разбирать железнодорожные пути, а также постепенно на всем отрезке дороги до села Перевозное будет ликвидировать многочисленные пучины», – рассказал начальник Управления по развитию и строительству автомобильных дорог Миндортранса Удмуртии Павел Бушуев.

Дорожники полностью уберут старый грунт и вместо него уложат новые материалы. Далее начнется стабилизация дорожного основания методом холодного ресайклинга и укладка двух слоёв асфальтобетона.

Отмечается, что ограничение движения не коснётся рейсового пассажирского транспорта, автомобилей, перевозящих продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные препараты, корма для животных, почту и почтовые грузы, семенной фонд, удобрения, сельскохозяйственную технику, а также грузы, необходимые для ликвидации стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.