В Удмуртии более 1 800 человек заболели ковидом

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии коронавирус подтвердился у 1 863 человек, 120 из них госпитализировали в ковид-центры. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Среди заболевших 486 детей до 14 лет и 150 пожилых граждан.

В больницах находится 1 051 пациент в состоянии средней степени тяжести, из них 201 — в тяжёлом. 34 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Всего за минувшие сутки выздоровели 972 пациента, их выписали.

С болезнью не справились четыре человека. Женщинам было 70 и 93 года, мужчинам 49 и 70 лет.

На сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 100 461 лабораторно подтверждённый случай заражения коронавирусом.