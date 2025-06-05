Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обновляют участки асфальтового покрытия на улице Пушкинской. Об этом сообщает администрация города.

Работы ведутся от переулка Широкий до улицы Наговицына. Отмечается, что местные жители уже много раз жаловались на колейность и изношенность покрытия на этой дороге.

Муниципальное предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» отремонтирует верхний слой асфальтобетонного покрытия общей площадью 8 тыс. кв. м. Подрядчик уже выполнил фрезерование верхнего слоя асфальта и начал ремонт колодцев. Вскоре на объекте начнут класть выравнивающий и верхний слои асфальта.

Ремонт планируется завершить 9 июня.