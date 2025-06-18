Воткинск. Удмуртия. В деревне Кукуи Воткинского района Удмуртии завершили ремонт дороги. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» было обновлено 900 метров дороги. В ходе ремонта подрядная организация провела частичное укрепление основания. После было уложено два слоя асфальта, отсыпаны обочины. Также был уложен тротуар, обустроены два пешеходных перехода. Вблизи школы появилась искусственная неровность, установлены необходимые знаки.

«Все, что планировали по нацпроекту, здесь сделано. Но любой проект должен быть завершенным. И не только за счет федеральных средств, но и в рамках своих собственных бюджетов. Так и мы за счет средств бюджета района в ближайшее время вдоль улицы Школьная установим линию освещения, организуем подход к самой школе - оборудуем разворотную площадку для школьного автобуса. Ведь основная задача сельских территорий - чтобы уровень и качество жизни на селе были не хуже, чем в городах», – рассказал глава Воткинского района Айрат Газимзянов.

Дорога прошла проверку комиссии, все показатели соответствуют требованиям ГОСТ. Замечания рабочей комиссии устранены.

Также в Воткинском районе в настоящее время продолжается ремонт ещё на четырёх объектах.

Напомним, ранее комиссия проверила ремонт дороги в деревне Кукуи Воткинского района. Расхождений с техническими требованиями выявлено не было.