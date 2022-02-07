Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид Налоговый вычет: вернуть своё Лонгрид

Впервые в Удмуртии по программе БКД отремонтируют пять мостов

15:30, 07 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Впервые в Удмуртии по программе БКД отремонтируют пять мостов
15:30, 07 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
137
0
#Удмуртия\n#нацпроект\n#ремонт\n#дороги\n#мост\n#планы
Фото: пресс-служба министерства транспорта Удмуртии
137
0

Некоторые объекты исключили, но их восстановят в рамках других программ.

Ижевск. Удмуртия. В перечень ремонта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2022 год в Удмуртии добавили мосты и еще несколько дорожных объектов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Уже почти 70% контрактов заключено по ремонту дорожной сети в рамках нацпроекта. Такой процент связан с тем, что в начале 2022 года впервые в БКД включены ремонты мостов. В наших планах — 5 мостовых сооружений», — прокомментировал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Сейчас в регионе из 374 мостов 159 находятся в плохом состоянии и требуют ремонта. По словам министра транспорта Удмуртии Алексея Горбачева, несмотря на износ мостов власти стараются поддерживать их в рабочем состоянии, и при возможности ремонтируют. Так в 2021 году обновили 5 мостов через реки Котовка, Армязь, Лекма, Кушвайка и Учур. 

В текущем году в планах на ремонт: мост через реку Кизнерка на автомобильной дороге Кизнер-Старые Копки-Гыбдан, мост через реку Иж на дороге Малая Пурга-Нижнее Кечево, мост через реку Лудзилка на дороге Ува-Селты, мост через реку Чегадинка на автодороге Каракулино-Красный Бор, мост через реку Сива в деревне Гавриловка.

Уже готовится документация для конкурса на поиск подрядчика. 

Также в перечень ремонта добавили реконструкцию автодороги Костино-Камбарка. Здесь за 2 года обновят первый и второй пусковые комплексы, общей протяженностью 12,8 км. Основные работы планируется провести в 2022 году, приемка же запланирована на 2023 год. Помимо этого объекта два года будет идти реконструкция автодороги Якшур-Бодья-Красногорское, протяженностью 9,746 км. 

И из перечня БКД-2022 исключили несколько региональных дорог: один участок дороги Ижевск-Ува, автодорогу Ижевск-Люк, участок дороги Сарапул-Воткинск и участок дороги Якшур-Бодья-Шаркан. Эти участки все же будут отремонтированы в текущем году, но в рамках других региональных программ.

15:30, 07 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
137
0
#Удмуртия\n#нацпроект\n#ремонт\n#дороги\n#мост\n#планы