Впервые в Удмуртии по программе БКД отремонтируют пять мостов

Ижевск. Удмуртия. В перечень ремонта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2022 год в Удмуртии добавили мосты и еще несколько дорожных объектов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Уже почти 70% контрактов заключено по ремонту дорожной сети в рамках нацпроекта. Такой процент связан с тем, что в начале 2022 года впервые в БКД включены ремонты мостов. В наших планах — 5 мостовых сооружений», — прокомментировал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Сейчас в регионе из 374 мостов 159 находятся в плохом состоянии и требуют ремонта. По словам министра транспорта Удмуртии Алексея Горбачева, несмотря на износ мостов власти стараются поддерживать их в рабочем состоянии, и при возможности ремонтируют. Так в 2021 году обновили 5 мостов через реки Котовка, Армязь, Лекма, Кушвайка и Учур.

В текущем году в планах на ремонт: мост через реку Кизнерка на автомобильной дороге Кизнер-Старые Копки-Гыбдан, мост через реку Иж на дороге Малая Пурга-Нижнее Кечево, мост через реку Лудзилка на дороге Ува-Селты, мост через реку Чегадинка на автодороге Каракулино-Красный Бор, мост через реку Сива в деревне Гавриловка.

Уже готовится документация для конкурса на поиск подрядчика.

Также в перечень ремонта добавили реконструкцию автодороги Костино-Камбарка. Здесь за 2 года обновят первый и второй пусковые комплексы, общей протяженностью 12,8 км. Основные работы планируется провести в 2022 году, приемка же запланирована на 2023 год. Помимо этого объекта два года будет идти реконструкция автодороги Якшур-Бодья-Красногорское, протяженностью 9,746 км.

И из перечня БКД-2022 исключили несколько региональных дорог: один участок дороги Ижевск-Ува, автодорогу Ижевск-Люк, участок дороги Сарапул-Воткинск и участок дороги Якшур-Бодья-Шаркан. Эти участки все же будут отремонтированы в текущем году, но в рамках других региональных программ.