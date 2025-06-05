Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

Дорогу вдоль ижевского ипподрома на Ленина отремонтировали

09:30, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Дорогу вдоль ижевского ипподрома на Ленина отремонтировали
09:30, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский ипподром\n#дорога\n#ремонт дорог\n#ремонт улиц\n#асфальт
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
195
0

На приёмке нашли недоработки, подрядчик должен будет их исправить в ближайшее время.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили ремонт дороги вдоль ипподрома, которая ведёт от улицы Ленина к двум больницам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что горожане давно жаловались на этот участок. В прошлом году дорогу передали в бюджет города, деньги на ремонт выделили из регионального бюджета.

«На участке от улицы Ленина вдоль ипподрома уложили новый асфальт, отремонтировали парковку, проложили тротуар, подняли колодцы вровень с дорогой», – говорится в сообщении.

Однако во время предварительной приёмки были замечены недостатки, подрядчик должен будет исправить их в ближайшее время.

В пресс-службе также добавляют, что в Ижевске продолжаются дорожные ремонты. Автомобилистов просят не парковать свои машины в местах проведения работ.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:30, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский ипподром\n#дорога\n#ремонт дорог\n#ремонт улиц\n#асфальт