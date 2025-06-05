Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили ремонт дороги вдоль ипподрома, которая ведёт от улицы Ленина к двум больницам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что горожане давно жаловались на этот участок. В прошлом году дорогу передали в бюджет города, деньги на ремонт выделили из регионального бюджета.

«На участке от улицы Ленина вдоль ипподрома уложили новый асфальт, отремонтировали парковку, проложили тротуар, подняли колодцы вровень с дорогой», – говорится в сообщении.

Однако во время предварительной приёмки были замечены недостатки, подрядчик должен будет исправить их в ближайшее время.

В пресс-службе также добавляют, что в Ижевске продолжаются дорожные ремонты. Автомобилистов просят не парковать свои машины в местах проведения работ.