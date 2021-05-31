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Итоги дня: подробности уголовного дела в Сарапуле и Удмуртия в рейтинге социально-экономического положения

18:00, 31 мая, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: подробности уголовного дела в Сарапуле и Удмуртия в рейтинге социально-экономического положения
18:00, 31 мая, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#экономика\n#уголовное дело\n#молоко\n#рейтинг
Фото: ИА «Сусанин»
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О самых главных новостях понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 42 новых случая коронавируса. Две пациентки скончались.

По легендам:

Деревянную скульптуру «Шунды-мумы» создали мастера в парке Космонавтов Ижевска. Женское божество указывает путь солнцу.

Пожизненное:

Стали известны подробности убийства 11-летней девочки в Сарапуле. Во время преступления обвиняемый был под наркотиками, а после убийства надругался над телом ребенка.

Рейтинг:

Удмуртия опустилась в рейтинге социально-экономического положения регионов. Республика заняла 44 место.

Пейте, дети, молоко:

В Удмуртии молоко дорожает медленнее, чем в ПФО и в целом по России. Связано это, в том числе, с увеличением объёма производства.

18:00, 31 мая, 2021
Анна Торхова
255
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экономика\n#уголовное дело\n#молоко\n#рейтинг