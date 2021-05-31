Итоги дня: подробности уголовного дела в Сарапуле и Удмуртия в рейтинге социально-экономического положения

О самых главных новостях понедельника.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 42 новых случая коронавируса. Две пациентки скончались.
По легендам:
Деревянную скульптуру «Шунды-мумы» создали мастера в парке Космонавтов Ижевска. Женское божество указывает путь солнцу.
Пожизненное:
Стали известны подробности убийства 11-летней девочки в Сарапуле. Во время преступления обвиняемый был под наркотиками, а после убийства надругался над телом ребенка.
Рейтинг:
Удмуртия опустилась в рейтинге социально-экономического положения регионов. Республика заняла 44 место.
Пейте, дети, молоко:
В Удмуртии молоко дорожает медленнее, чем в ПФО и в целом по России. Связано это, в том числе, с увеличением объёма производства.