Глазов. Удмуртия. Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко в Глазове вошёл в первую лигу среди российских вузов по рейтингу эффективности. Информация об этом опубликована на сайте мониторинговой организации «LiftUp» «(ЛифтАп)».

Всего в рейтинге представлено шесть вузов из Удмуртии. Из них в первой лиге оказался только глазовский ГИПУ.

ИГМА попала во вторую лигу, УдГУ, ИжГТУ, УдГАУ и ижевский филиал ВГУЮ – в третью.

Рейтинг составлялся на основе шести показателей: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского состава, дополнительный показатель.

Всего в рейтинге представлено 1233 российских вуза. В высшую премьер-лигу попало всего 29 учебных заведений.

Напомним, ранее в рейтинге агентства «RAEX» («РАЭКС») УдГУ оказался на четвёртом месте в локальном рейтинге вузов ПФО за 2024 год. При этом ИжГТУ на девятом, а ГИПУ – на 54.