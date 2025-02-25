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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глазовский университет оказался лучшим вузом Удмуртии по рейтингу эффективности

14:50, 25 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Глазовский университет оказался лучшим вузом Удмуртии по рейтингу эффективности
14:50, 25 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
123
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ГИПУ имени Короленко\n#вузы\n#образование\n#рейтинг\n#УдГУ\n#ИжГТУ\n#УдГАУ
Источник фото: ГИПУ имени В.Г. Короленко «ВКонтакте»
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Он единственный вошёл в первую лигу.

Глазов. Удмуртия. Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко в Глазове вошёл в первую лигу среди российских вузов по рейтингу эффективности. Информация об этом опубликована на сайте мониторинговой организации «LiftUp» «(ЛифтАп)».

Всего в рейтинге представлено шесть вузов из Удмуртии. Из них в первой лиге оказался только глазовский ГИПУ.

ИГМА попала во вторую лигу, УдГУ, ИжГТУ, УдГАУ и ижевский филиал ВГУЮ – в третью.

Рейтинг составлялся на основе шести показателей: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского состава, дополнительный показатель.

Всего в рейтинге представлено 1233 российских вуза. В высшую премьер-лигу попало всего 29 учебных заведений.

Напомним, ранее в рейтинге агентства «RAEX» («РАЭКС») УдГУ оказался на четвёртом месте в локальном рейтинге вузов ПФО за 2024 год. При этом ИжГТУ на девятом, а ГИПУ – на 54.

 

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14:50, 25 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
123
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ГИПУ имени Короленко\n#вузы\n#образование\n#рейтинг\n#УдГУ\n#ИжГТУ\n#УдГАУ