Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам 2024 года оказалась на 11 месте в рейтинге регионов России по вводу жилья на одного жителя. Об этом сообщает «RT» со ссылкой на исследование «РИА Новостей».

В Удмуртии в 2024 году было введено 1401 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем за предыдущий год. Это 0,98 кв. м в пересчёте на каждого жителя республики. Не дала Удмуртии попасть в десятку Республика Тыва, у которой этот показатель составил 1,01 кв. м.

Больше всего жилья на одного жителя было введено в Ленинградской области – 1,98 кв. м. Следом идут Чеченская Республика с 1,65 кв. м и Тюменская область, в которой ввели 1,60 кв. м жилья.

Последнее место в рейтинге занимает Магаданская область – всего 0,07 кв. м на человека. Также в нижней тройке находятся Мурманская область и Чукотский автономный округ, где было введено 0,11 кв. м и 0,13 кв. м жилой площади соответственно.