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Глава Малопургинского района признан лучшим по ведению соцсетей среди глав в Удмуртии за 2024 год

14:14, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Глава Малопургинского района признан лучшим по ведению соцсетей среди глав в Удмуртии за 2024 год
14:14, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
57
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#Ижевск\n#рейтинг\n#муниципалитеты
Источник фото: пресс-служба администрации Малопургинского района
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А вот глава Ижевска оказался на последнем месте.

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Александр Деев признан лучшим среди глав муниципалитетов по ведению соцсетей в Удмуртии в прошлом году. Рейтинг публикует Центр управления регионом в своей группе «ВКонтакте».

В рейтинге оценивались активность и качество ведения страниц во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Телеграм».

«Высокое количество баллов – 90 и более – в этот раз набрали 13 глав муниципалитетов, – говорится в сообщении.

Александр Деев занял первое место среди всех глав муниципалитетов Удмуртии, набрав 98,2 балла.

«Конечно, ничто не заменит живого общения, но с помощью постов и комментариев я получаю ценную информацию о проблемах, которые беспокоят наших граждан, и о тех вопросах, которые требуют особого внимания», – рассказывает он.

На втором месте оказался глава Селтинского района Василий Протопопов, он набрал 96,4 балла. Третьим стал глава Сарапула Виктор Шестаков, получив 95,6 балла. Глава Можги Эрик Уразов и глава Вавожского района Сергей Зорин замкнули пятёрку, набрав 95,3 и 94,6 баллов соответственно. При этом глава Ижевска оказался на последнем месте, набрав 65,6 баллов.

Фото: ЦУР Удмуртской Республики «ВКонтакте»

14:14, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
57
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#Ижевск\n#рейтинг\n#муниципалитеты