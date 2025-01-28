Глава Малопургинского района признан лучшим по ведению соцсетей среди глав в Удмуртии за 2024 год

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Александр Деев признан лучшим среди глав муниципалитетов по ведению соцсетей в Удмуртии в прошлом году. Рейтинг публикует Центр управления регионом в своей группе «ВКонтакте».

В рейтинге оценивались активность и качество ведения страниц во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Телеграм».

«Высокое количество баллов – 90 и более – в этот раз набрали 13 глав муниципалитетов, – говорится в сообщении.

Александр Деев занял первое место среди всех глав муниципалитетов Удмуртии, набрав 98,2 балла.

«Конечно, ничто не заменит живого общения, но с помощью постов и комментариев я получаю ценную информацию о проблемах, которые беспокоят наших граждан, и о тех вопросах, которые требуют особого внимания», – рассказывает он.

На втором месте оказался глава Селтинского района Василий Протопопов, он набрал 96,4 балла. Третьим стал глава Сарапула Виктор Шестаков, получив 95,6 балла. Глава Можги Эрик Уразов и глава Вавожского района Сергей Зорин замкнули пятёрку, набрав 95,3 и 94,6 баллов соответственно. При этом глава Ижевска оказался на последнем месте, набрав 65,6 баллов.

Фото: ЦУР Удмуртской Республики «ВКонтакте»