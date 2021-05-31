Скульптура Матери солнца появилась в парке Космонавтов Ижевска

«Шунды-мумы» указала солнцу путь, по которому оно следует изо дня в день.

Ижевск. Удмуртия. В Саду дружбы парка Космонавтов Ижевска появилась деревянная скульптура «Шунды-мумы» или «Мать солнца». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртской Республики по национальной политике, президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова

У удмуртов ранние религиозные верования были связаны с культом женщины-матери, написала она. Именно Шунды-мумы помогает солнцу не сбиться с пути. По легенде, светило вело разгульный образ жизни, то отдаляясь от земли, то слишком сильно приближаясь, из-за чего земля то замерзала, то испытывала потопы. Тогда Мать-земля обратилась за помощью к Матери солнца. «Шунды-мумы» взяла в руки небесный свод и указала сыну дорогу, по которой теперь он следует каждый день с востока на запад.

По словам Татьяны Ишматовой, археологи нередко находят украшения удмуртов, на которых изображена богиня с поднятыми к небу руками, держащими солнце. Такой же образ воплотили в деревянной скульптуре мастера из Дома ремесел Алнашского района.