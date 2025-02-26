Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам 2024 года оказалась в топе регионов с самой большой закредитованностью населения. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование агентства «РИА Новости».

Удмуртская Республика оказалась на 82 месте среди всех субъектов России. В среднем каждый житель республики должен банкам 548,9 тыс. рублей или 82,7% от годовой зарплаты.

Хуже показатели только в Республике Адыгея, жители которой должны 83,2% от своей годовой зарплаты, а также Республики Калмыкия и Тыва, в которых долг граждан перед банковскими организациями составляет 123,3% и 151,6% годовой зарплаты соответственно.

Наименее закредитованным регионом оказалась Республика Ингушетия – здесь всего около 15,5% годовой зарплаты должны жители банковским организациям. Также в топ-5 регионов вошли Республика Крым, Республика Дагестан, Севастополь и Чеченская Республика. В них уровень задолженности в пересчёте на одного человека составляет примерно 30% от годовой зарплаты.

В рейтинге не участвовали Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая Народные Республики.