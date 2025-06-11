Ижевск. Удмуртия. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» определил, что выпускники Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова получают одни из самых высоких зарплат в IT-сфере в России.

В 2025 году университет оказался на 11 месте рейтинга российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в IT-отрасли. Данные собирались с людей, которые выпустились в 2019—2024 годах.

По сравнению с рейтингом 2024 года, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова поднялся на три позиции. Зарплаты выпускников вуза выросли на 15 тыс. рублей и сейчас в среднем составляют 175 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что после выпуска 63% выпускников остаются работать в Ижевске.

На первом месте рейтинга неизменно находится Московский физико-технический институт. Его выпускники, работая в IT-сфере, ежемесячно получают около 330 тыс. рублей.