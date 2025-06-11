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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Выпускники ИжГТУ получают одни из самых высоких зарплат в IT-сфере

10:10, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Выпускники ИжГТУ получают одни из самых высоких зарплат в IT-сфере
10:10, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#выпускники\n#зарплаты\n#рейтинг
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В среднем они зарабатывают по 175 тыс. рублей в месяц.

Ижевск. Удмуртия. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» определил, что выпускники Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова получают одни из самых высоких зарплат в IT-сфере в России. 

В 2025 году университет оказался на 11 месте рейтинга российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в IT-отрасли. Данные собирались с людей, которые выпустились в 2019—2024 годах. 

По сравнению с рейтингом 2024 года, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова поднялся на три позиции. Зарплаты выпускников вуза выросли на 15 тыс. рублей и сейчас в среднем составляют 175 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что после выпуска 63% выпускников остаются работать в Ижевске. 

На первом месте рейтинга неизменно находится Московский физико-технический институт. Его выпускники, работая в IT-сфере, ежемесячно получают около 330 тыс. рублей.   

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10:10, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#выпускники\n#зарплаты\n#рейтинг