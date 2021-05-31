Еще 2 жителя с коронавирусом скончались в Удмуртии

В республике зарегистрировали 42 новых случая заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 22 жителей Ижевска. Еще 5 случаев – в Завьяловском районе, 4 – в Можгинском, по 2 – в Можге, Алнашском, Кизнерском, Якшур-Бодьинском районах, по одному – в Воткинске, Камбарском, Шарканском районах.

47 пациентов выздоровели, 2 – скончались. Женщинам было 65 и 87 лет.

116 628 человек привились от ковида. Из них 89 034 получили второй компонент.