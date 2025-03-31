Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 год среднемесячные зарплаты в малых и средних населённых пунктах увеличились на 24%. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Удмуртская Республика заняла 42 место среди всех регионов России по зарплатам в провинции. Отмечается, что средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах Удмуртии за минувший год увеличилась на 24,4% и составила 54,9 тыс. рублей. Тем самым сократилось отставание от Ижевска – теперь средняя зарплата в столице республики выше всего на 20,6%.

В целом по России разрыв между средними зарплатами в мегаполисах и в малых населённых пунктах сократился на 19,9%. Похожая тенденция отмечалась также в 2022 и 2023 годах. Налицо сближение зарплат в провинции с зарплатами в крупных городах, отмечают в исследовании.

В топе рейтинга оказались регионы, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и другие.

«В ТОП-10 регионов по соотношению зарплат в малых средних населенных пунктах и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и в предыдущие годы, превалируют северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых, в том числе вахтовым методом», – сообщают авторы исследования.

В самом низу рейтинга оказались преимущественно республики Северного Кавказа. В рейтинге не участвовали города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.