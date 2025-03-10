Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика оказалась на восьмом месте среди всех регионов России с самым низким уровнем безработицы. Об этом сообщает «RT» со ссылкой на исследование «РИА Новостей».

Уровень безработицы в республике уменьшился на 0,8% за год и составил в четвёртом квартале 2024 года 1,4%. При этом в среднем жителям Удмуртии требуется около четырех месяцев на поиск работы.

Минимальная безработица оказалась в Москве, она составила 0,9%. Также в тройку регионов вошли Амурская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в них уровень безработицы оказался равен 1% и 1,1% соответственно.

Самая высокая безработица оказалась в Ингушетии – 25,5%. Затем идёт Республика Дагестан и Чечня, в них безработица составила 11,5% и 7,5% соответственно.