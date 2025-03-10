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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия вошла в топ-10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

14:51, 10 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Удмуртия вошла в топ-10 регионов России с самым низким уровнем безработицы
14:51, 10 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безработица\n#работа\n#рейтинг
Источник фото: unsplash.com (Sam Moghadam)
66
0

При этом среднее время поиска работы в регионе составляет четыре месяца.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика оказалась на восьмом месте среди всех регионов России с самым низким уровнем безработицы. Об этом сообщает «RT» со ссылкой на исследование «РИА Новостей».

Уровень безработицы в республике уменьшился на 0,8% за год и составил в четвёртом квартале 2024 года 1,4%. При этом в среднем жителям Удмуртии требуется около четырех месяцев на поиск работы.

Минимальная безработица оказалась в Москве, она составила 0,9%. Также в тройку регионов вошли Амурская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в них уровень безработицы оказался равен 1% и 1,1% соответственно.

Самая высокая безработица оказалась в Ингушетии – 25,5%. Затем идёт Республика Дагестан и Чечня, в них безработица составила 11,5% и 7,5% соответственно.

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14:51, 10 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безработица\n#работа\n#рейтинг