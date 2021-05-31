В прокуратуре Удмуртии рассказали подробности уголовного дела об убийстве 11-летней девочки в Сарапуле

За несколько дней до убийства обвиняемый совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Сарапул. Удмуртия. Обвиняемому в убийстве 11-летней девочки жителю Сарапула грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Зимой 2021 года 28-летний молодой человек стал периодически приходить в гости к женщине, которая воспитывала дочь. В марте, находясь под наркотиками, мужчина остался ночевать у знакомой. Ночью, когда мать уснула, он совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

Спустя несколько дней после этого мужчина, будучи вновь под воздействием наркотических веществ, пришел к женщине, но ее дома не оказалось, дочка находилась одна. Девочка пыталась прогнать обвиняемого и пригрозила вызвать полицию, после чего мужчина напал на потерпевшую, задушил ее и надругался над телом. Труп нашли вечером 22 марта.

На следующий день его задержали. Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»), а также статье 244 УК России («Надругательство над телами умерших»).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии, в ходе расследования были назначены комплексная психолого-сексолого-психиатрическая, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопические, трасологические экспертизы. По ходатайству следователя обвиняемого поместили под стражу.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направили в Верховный суд Удмуртии.

Напомним, молодой человек признал свою вину в убийстве.