Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид

В прокуратуре Удмуртии рассказали подробности уголовного дела об убийстве 11-летней девочки в Сарапуле

14:15, 31 мая, 2021
Анна Торхова
В прокуратуре Удмуртии рассказали подробности уголовного дела об убийстве 11-летней девочки в Сарапуле
14:15, 31 мая, 2021
Анна Торхова
567
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#убийство\n#дети\n#наркотики\n#суд
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике
567
0

За несколько дней до убийства обвиняемый совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Сарапул. Удмуртия. Обвиняемому в убийстве 11-летней девочки жителю Сарапула грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Зимой 2021 года 28-летний молодой человек стал периодически приходить в гости к женщине, которая воспитывала дочь. В марте, находясь под наркотиками, мужчина остался ночевать у знакомой. Ночью, когда мать уснула, он совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

Спустя несколько дней после этого мужчина, будучи вновь под воздействием наркотических веществ, пришел к женщине, но ее дома не оказалось, дочка находилась одна. Девочка пыталась прогнать обвиняемого и пригрозила вызвать полицию, после чего мужчина напал на потерпевшую, задушил ее и надругался над телом. Труп нашли вечером 22 марта. 

На следующий день его задержали. Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»), а также статье 244 УК России («Надругательство над телами умерших»).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии, в ходе расследования были назначены комплексная психолого-сексолого-психиатрическая, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопические, трасологические экспертизы. По ходатайству следователя обвиняемого поместили под стражу.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направили в Верховный суд Удмуртии.

Напомним, молодой человек признал свою вину в убийстве. 

14:15, 31 мая, 2021
Анна Торхова
567
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#убийство\n#дети\n#наркотики\n#суд