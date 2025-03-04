Ижевск. Удмуртия. В начале 2025 года Ижевск оказался на 23 месте из 100 городов России по количеству строящегося жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».

В столице Удмуртии на начало 2025 года на каждого горожанина приходится 1,55 кв. м жилья в строящихся домах. Годом ранее этот показатель равнялся 1,84 кв. м, а сам Ижевск тогда занимал 12 строчку в рейтинге.

Всего было проанализировано 100 городов: административные центры субъектов и другие крупные города. В пятёрку лидеров по строительству квадратных метров нового жилья в пересчёте на одного жителя вошли Краснодар (4,27 кв. м), Тюмень (4,18 кв. м), Владивосток (4,04 кв. м), Мытищи (3,41) и Красногорск (3,11 кв. м).

В самом низу оказались Комсомольск-на-Амуре (0,01 кв. м), Мурманск (0,09 кв. м), Нижний Тагил (0,10 кв. м), Новокузнецк (0,13 кв. м) и Нижневартовск (0,15 кв. м).