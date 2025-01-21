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Удмуртия вошла в десятку регионов России по количеству Знаков качества

16:10, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртия вошла в десятку регионов России по количеству Знаков качества
16:10, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
391
0
#Удмуртия\n#рейтинг\n#регионы\n#товары\n#качество
Источник фото: unsplash.com (Dennis Siqueira)
391
0

В республике 7 товаров могут размещать на упаковке данное обозначение.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия попала в топ-10 регионов России по количеству товаров, которым присуждён государственный Знак качества. Об этом сообщает Роскачество. 

Российский Знак качества присваивается лучшей отечественной продукции. Все товары, которым присудили этот знак, прошли веерные исследования. Продукция приобреталась в разных торговых точках страны, обезличивалась и проверялась в лучших лабораториях. 

Впервые сертификаты соответствия выдали продукции в категориях: «тунец», «хлебцы», «ветчина» и «паштет». Отмечается, что право маркировать товары российским Знаком качества выдается на три года. Сейчас этот знак присвоен более 260 товарам из 45 регионов страны. 

Большинство товаров со Знаком качества производят в Московской области — 36 штук. 30 товаров в Краснодарском крае и 20 — в Белгородской области. Удмуртия с семью товарами заняла 10 строчку рейтинга. 

Отмечается, что после получения Знака качества продажи товаров у компаний возрастают более чем на 20%. А региональные производители выходят на федеральный и международный уровни.  

16:10, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
391
0
#Удмуртия\n#рейтинг\n#регионы\n#товары\n#качество