В Удмуртии молоко дорожает медленнее, чем в ПФО и в целом по России

Это вызвано, в том числе, увеличением объёма производства.

Ижевск. Удмуртия.«Молочный индекс» цен в Удмуртии в апреле снизился на 1,2%. Об этом сообщает Отделение Банка России – Национального банка Удмуртской Республики.

Годовой прирост цен молоко и молочную продукцию снизился с 2,8% в марте до 2,3% в апреле текущего года. При этом по ПФО эти показатели составили 3,1% в апреле, а в целом по России — 3%.

В апреле годовой прирост цен на молоко составил 0,1%, когда как в марте был 1,1%. Такая же ситуация и с ценами на творог, йогурт, сливочное масло, сыр и мороженое. На полке с кисломолочкой, сгущённым молоком и глазированными сырками рост цен наоборот ускорился.

В целом «молочный индекс» в годовой оценке снизился с 4,9% в марте до 3,7% в апреле. Это стало возможным благодаря высокой сравнительной базе на фоне коронавирусных ограничений и росту производства на 9,9%.

Отметим, что в январе-апреле 2021 года животноводы произвели 288,9 тыс. тонн молока, что на 26,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года. Также на 405 голов увеличилось дойное стадо и составило 118 086 бурёнок.