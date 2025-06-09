Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на 43 месте среди регионов России по объёму 92-го бензина, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц. Об этом сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Среднестатистический житель Удмуртии может купить на свою зарплату 1051 литр бензина марки «АИ-92». Цена одного литра в среднем составила 55,87 рублей, при этом отмечается, что его стоимость с декабря 2024 года по апрель 2025 года выросла на 2,9%.

Напомним, в аналогичном рейтинге за декабрь 2024 года Удмуртия заняла 48 место. Тогда на среднюю зарплату можно было приобрести 994 литра топлива.

При этом цены на бензин в Удмуртии продолжают расти. Так за неделю с 27 мая по 2 июня стоимость 92-го поднялась на восемь копеек, а 95-го – на четыре копейки.

В исследовании отмечается, что цены на бензин и их динамика существенно отличаются от региона к региону. В апреле 2025 года средняя стоимость 92-го бензина варьировалась от 52,75 до 72,07 рублей за литр. При этом размеры средних зарплат жителей разных субъектов России также существенно отличаются.

Больше всего бензина могут купить регионы крайнего севера и Москва. В Ямало-Ненецком автономном округе на среднюю зарплату можно приобрести 2653 литра топлива марки «АИ-92», в Москве – 2506 литров, В Чукотском автономном округе – 2425 литров.

Меньше всего топлива могут купить жители Северного Кавказа: в Дагестане можно купить 712 литра на среднемесячную зарплату, в Чечне – 678 литров, в Ингушетии – 640 литров.