Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика оказалась на 48 месте в рейтинге регионов по объёму бензина марки «АИ-92», который можно купить на среднемесячную зарплату. Статистику публикуют «Известия» со ссылкой на «РИА Рейтинг».

На чистую среднемесячную зарплату в Удмуртии можно купить 994 литра 92-ого бензина. Цена бензина взята за декабрь 2024 года и составляет 54,61 рубля за литр. При этом сообщается, что данная марка бензина подорожала на 9,7% за год.

Имея эти данные, можно посчитать размер чистой средней заработной платы в Удмуртии с точки зрения «РИА Рейтинг», а именно – 54,2 тыс. рублей.

В свою очередь Удмуртстат 10 февраля 2025 года привёл другую цифру среднемесячной выданной заработной платы – 63,7 тыс. рублей.

Напомним, ранее «РБК Татарстан» опубликовал статистику по средней стоимости поездки в такси. Удмуртия вошла в ТОП-3 по доступности этой услуги в ПФО.