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Почти тысячу литров 92-ого бензина можно купить в Удмуртии на среднюю зарплату

14:50, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Почти тысячу литров 92-ого бензина можно купить в Удмуртии на среднюю зарплату
14:50, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
71
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#АЗС\n#бензин\n#статистика\n#рейтинг\n#зарплата
Источник фото: ИА «Сусанин»
71
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При этом, за 2024 год данная марка бензина подорожала на 9,7%.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика оказалась на 48 месте в рейтинге регионов по объёму бензина марки «АИ-92», который можно купить на среднемесячную зарплату. Статистику публикуют «Известия» со ссылкой на «РИА Рейтинг».

На чистую среднемесячную зарплату в Удмуртии можно купить 994 литра 92-ого бензина. Цена бензина взята за декабрь 2024 года и составляет 54,61 рубля за литр. При этом сообщается, что данная марка бензина подорожала на 9,7% за год.

Имея эти данные, можно посчитать размер чистой средней заработной платы в Удмуртии с точки зрения «РИА Рейтинг», а именно – 54,2 тыс. рублей.

В свою очередь Удмуртстат 10 февраля 2025 года привёл другую цифру среднемесячной выданной заработной платы – 63,7 тыс. рублей.

Напомним, ранее «РБК Татарстан» опубликовал статистику по средней стоимости поездки в такси. Удмуртия вошла в ТОП-3 по доступности этой услуги в ПФО.

14:50, 11 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#АЗС\n#бензин\n#статистика\n#рейтинг\n#зарплата